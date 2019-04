Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Sömmerda (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend in Sömmerda in der Lucas-Cranach-Straße wurde ein 24jähriger BMW Fahrer angehalten. Auf Nachfrage gab er zu, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Bei einem Drogentest stellte sich dann heraus, dass er vor der Fahrt Cannabis konsumiert hatte. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst und Anzeige gegen ihn erstattet. Auch seine Freundin muss sich als Fahrzeughalterin des BMW strafrechtlich verantworten, da sie zu ließ, dass er ohne Fahrerlaubnis ihren Pkw nutzt. (FR)

