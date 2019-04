Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Same procedure as every weekend.

Erfurt (ots)

Auch am zurückliegenden Wochenende wurden durch Beamte des ID Süd wieder mehrere unbelehrbare Kraftfahrer ertappt, welche aufgrund des Genusses berauschender Mittel nur bedingt fahrtauglich waren. Den Anfang machte ein 32jähriger Peugeot-Fahrer aus Köln, der, Samstagmorgen, gegen 06:40 Uhr, am Schmidtstedter Knoten kontrolliert wurde. Trotz Alkoholgeruch schlug das Alkoholtestgerät nicht aus. Der aufgrund von Auffälligkeiten durchgeführte Drogenvortest detektierte jedoch eine nicht allzu lang zurückliegende Aufnahme von Cannabis. Daher wurde der Herr zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet. Da er ursprünglich eine Fahrt in den Freistaat Sachsen beabsichtigte, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er setzte seine Reise im Anschluss mit dem Zug fort. Ein 49jähriger Audi-Fahrer wurde um 21:00 Uhr in der Ortslage Hochheim mit 1,05 Promille ertappt. Der anschließende gerichtsverwertbare Atemalkoholtest in der Dienststelle ergab 1,00 Promille. Daher erhält der Erfurter in Bälde einen Bußgeldbescheid über 500,- Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. Das gleiche Schicksal ereielte um 22:15 Uhr einen 35jährigen Pkw-Fahrer in der Hubertusstraße. Er lenkte seinen Audi mit 0,74 Promille Alkohol im Blut. Auch er ist im polizeilichen Sinne "Ersttäter" und erhält eine Geldbuße von 500,- Euro. Last but not least fiel am späten Sonntagmittag ein 24jähriger Erfurter mit seinem VW in der Gothaer Straße auf. Dieser zeigte eindeutige Hinweise auf den Konsum von psychoaktiven Substanzen. Da er jegliche Mitwirkung verweigerte, jedoch ein Anfangsverdacht hinsichtlich Drogenkonsums vorlag, blieb nur noch die Blutentnahme. Die amtliche Auswertung der Blutprobe in der Gerichtsmedizin wird Aufschluss bringen, ob und welche Substanzen letztlich diese Auffälligkeiten verursachten und ob im Abgleich mit anerkannten Grenzwerten auch ein vorwerfbares Verhalten vorliegt. Ihm wurde das Führen von Kraftfahrzeugen für den Rest des Tages untersagt. (MF)

