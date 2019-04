Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall B 4 Mißglückte Probefahrt

Sömmerda (ots)

Am Freitag, den 26.04.2019 um 13:15 Uhr, befuhr ein 19 Jahre alter Motorradfahrer die B 176 am Andislebener Kreuz. In der Auffahrt zur B 4 in Richtung Erfurt kam er mit seinem Krad Honda nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und blieb an einer Wegeinfassung hängen, woraufhin er sich mehrfach überschlug. Hierbei wurde er schwer verletzt und mußte in ein Krankenhaus verbracht werden. Bei der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der junge Mann unter Betäubungsmittel stand und zudem keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Entsprechende Anzeigen gegen ihn wurden erstattet.

Am Sonnabend unternahm ein 27 jähriger Mann eine Probefahrt mit seinem Krad Honda in Kölleda. Um 12:25 Uhr wurde er auf einem Wirtschaftsweg durch Beamte der PI Sömmerda angetroffen. Bei der Kontrolle gab er die Personalien eines Kumpels an, was ihm aber sehr schnell widerlegt werden konnte. Unter seiner richtigen Identität wurde dann bekannt, dass er keine entsprechende Fahrerlaubnis besitzt. Das Krad war zudem nicht versichert und nicht ordnungsgemäß zugelassen. Auch gegen ihn wurden die entsprechenden Anzeigen erstattet.

(Dienemann, PK)

