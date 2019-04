Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Technische Probleme bescheren Mopedfahrer eine Anzeige

Guthmannshausen (ots)

Aufgrund technischer Probleme blieb ein Siebzehnjähriger am Samstagabend in Guthmannshausen plötzlich mit seinem Moped stehen. Zur gleichen Zeit befand sich hinter dem immer langsam werdenen Mopedfahrer ein Streifenwagen der Polizei Sömmerda. Da sich am Moped kein Versicherungskennzeichen befand, erfolgte die Kontrolle des Fahrers. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren bestätigte es sich, dass für das Moped kein Versicherungsvertrag bestand. Der Heranwachsende wurde an seine Mutter übergeben und es wurde Anzeige gegen ihn erstattet. (FR)

