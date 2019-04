Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Randaliert und von der Polizei erwischt

Kölleda (ots)

Eine aufmerksame Zeugin benachrichtigte am Samstagmorgen die Polizei Sömmerda darüber, dass drei Jugendliche in Kölleda herumlaufen und Europawahlplakate von Laternenpfosten reißen. Die alarmierten Beamten stellten in der Folge die Jugendlichen fest, welche mittlerweile in Richtung Backleben liefen. Es stellte sich heraus, dass die drei Siebzehnjährigen auch mehrere Leitpfosten entlang der B 176 beschädigt hatten. Die Jugendlichen müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. (FR)

