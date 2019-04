Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Durch einen Vorfahrtsfehler wurde am Donnerstagabend ein 71-jähriger Fahrradfahrer in Gebesee leicht verletzt. Er fuhr von der Robert-Koch-Straße auf die Karlstraße und missachtete dabei die Vorfahrt eines 38-jährigen VW-Fahrers. Der 71-Jährige konnte dem Auto nicht mehr ausweichen und stieß gegen die hintere Beifahrertür. Durch den Zusammenstoß kam der Mann zu Fall und verletzte sich an Kopf und Schulter. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell