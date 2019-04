Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verschwunden

Landkreis Sömmerda (ots)

Langefinger schlugen in einem Mehrfahrfamilienhaus in Kindelbrück zu. Wie Mieter des Hauses am Donnerstag feststellten, waren die Türen einer leerstehenden Wohnung und eines Lagerraumes aufgebrochen worden. Ein Wäscheständer, sowie Laminat im Gesamtwert von etwa 200 Euro verschwanden so unbemerkt aus dem Haus. (JN)

