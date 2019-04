Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ausgerastet

Erfurt (ots)

Ein 45-jähriger Mann sorgte heute Vormittag in der Erfurter Innenstadt für reichlich Ärger. In einem Elektronikfachmarkt belästigste er Kunden und ging einen Security-Mitarbeiter an. Er beleidigte den Angestellten massiv und verletzte ihn am Arm. Die Mitarbeiter des Ladens riefen die Polizei um Hilfe. Mit mehreren Streifenwagen rückten die Beamten an, um den Unruhestifter in Handschellen aus dem Geschäft abzuführen. Der polizeibekannte Mann pustete fast 2,6 Promille. Er hat sich nun wegen Beleidigung und Körperverletzung zu verantworten. (JN)

