Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung der Kripo Erfurt

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Am 11.08.2017 hob ein 56-jähriger Mann von einem Geldautomaten in der Sparkassenfiliale am Erfurter Anger 200 Euro ab. Abgelenkt durch einen Anruf, drehte er sich von dem Automaten kurzzeitig weg und vergaß das Geld. In der Zwischenzeit trat ein unbekannter junger Mann an den Geldautomaten heran und nahm die 200 Euro aus dem Geldausgabefach an sich. Wer kennt den Mann? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/7443-1465) entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell