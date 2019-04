Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreister Gast

Erfurt (ots)

Der Gast einer Spielhalle in der Innenstadt bediente sich gestern Abend an den Einnahmen des Casinos. Der 31-Jährige überstieg einen Tresen und machte sich an einem Geldfach zu schaffen. Er gelangte so mehrere hundert Euro Bargeld und verschwand. Der Mann war den Angestellten bereits aus einer anderen Filiale bekannt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 31-Jährigen. (JS)

