Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen - Erfurt

Erfurt (ots)

In ein Restaurant in der Innenstadt brachen Diebe in der Nacht von Montag zu Dienstag ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und stahlen über 2000 EUR. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt. (JS)

