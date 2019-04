Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verschwunden - Erfurt

Erfurt (ots)

Werkzeuge im Wert von über 3000 EUR stahlen Diebe im Stadtteil Ilversgehofen. Die ungebetenen Gäste waren in eine in Sanierung befindliche Wohnung eingedrungen und stahlen die abgestellten Werkzeuge. Ein paar Straßen weiter machten sie sich ebenfalls an einer Baustelle zu schaffen und ließen Werkzeug und Baumaterialien mitgehen. Außerdem durchtrennten sie bereits verlegte Kabel und richteten so einen nicht unbeträchtlichen Schaden in Höhe von ca. 3500 EUR an. (JS)

