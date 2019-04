Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ausgerastet - Erfurt

Erfurt (ots)

Zu einem alten Bekannten wurden gestern Abend Beamte des Reviers Nord gerufen. Der 53-Jährige hatte sich in einer Straßenbahn aggressiv verhalten und wurde aufgrund dessen von einem Fahrgast angesprochen. Der alkoholisierte 53-Jährige bedrohte daraufhin den Mann mit einem Messer und versuchte in seine Richtung zu stechen. Ein 24-Jähriger kam dem Fahrgast zu Hilfe und wurde ebenfalls von dem Trunkenbold angegriffen. Beide Fahrgäste überwältigten den aggressiven Mann und übergaben ihn der Polizei. Dieser hatte erst 2,5 Stunden zuvor in einem Restaurant in der Innenstadt Ärger gesucht und einem Angestellten den Hitlergruß gezeigt. Er brachte es auf 1,42 Promille. (JS)

