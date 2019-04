Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheiben eingeschlagen - LK Sömmerda und Erfurt

Erfurt (ots)

In unmittelbarer Nähe zum Friedhof in Gebesee wurde gestern Nachmittag bei einem Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen. Das Fahrzeug parkte gegen 17 Uhr für etwa 15 Minuten in dem Bereich, als Unbekannte die Chance nutzten und so an zwei Taschen gelangten. Persönliche Dokumente und Nahrungsmittel im Gesamtwert von 200 EUR wurden gestohlen. Auch in Stotternheim wurde die Scheibe eines Pkw beschädigt. Hier stahlen die Diebe eine Handtasche und hoben im Nachgang mehrere hundert Euro Bargeld mit der gestohlenen EC-Karte ab. Durchwühlt wurde ein Auto am Schmidtstedter Ufer. Fündig wurden die Unbekannten hier nicht. Zurück bleibt nur die zerstörte Fensterscheibe. (JS)

