Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Grüner Daumen - Sömmerda

Erfurt (ots)

Diebe mit einem grünen Daumen bedienten sich in einem Baumarkt in Sömmerda. Gestern Morgen bemerkten die Angestellten, dass Unbekannte ein Zaunfeld beschädigt hatten und so an neun Zypressen gelangten. Die Langfinger stahlen die Pflanzen im Wert von 500 EUR. (JS)

