Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Erfurt (ots)

Am Samstag musste ein 28-Jähriger den Diebstahl seines hochwertigen Fahrrads feststellen. Eine unbekannte Person hatte seine Kellerbox in einem Mehrfamilienhaus in der Schlachthofstraße aufgebrochen und das blaue Mountainbike der Marke Canyon, im Gesamtwert von 3.000 Euro gestohlen. (JN)

