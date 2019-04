Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrraddieb hinter Gittern

Erfurt (ots)

Ein Passant beobachtete am Karfreitag am Waidmühlenweg zwei Männer, wie diese auf offener Straße ein hochwertiges Fahrrad stahlen. Dabei durchtrennten sie mit einer Flex ein Fahrradschloss und konnten so mit ihrer Beute flüchten. Zeugenhinweise führten die Polizisten zu der Wohnung eines 36-jährigen Erfurters. Dieser war der Polizei bereits wegen ähnlicher Straftaten bekannt. Das gestohlene Fahrrad wurde bei dem Mann aufgefunden. Bei einer Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 36-Jährigen drei Haftbefehle vorlagen. Er wurde festgenommen und noch am gleichen Abend in ein Thüringer Gefängnis gebracht. Die Ermittlungen nach seinem Komplizen dauern noch an. (JN)

