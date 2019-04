Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Autos beschädigt

Erfurt (ots)

Am Sonntagabend ließ ein junger Mann seiner Zerstörungswut in der Erfurter Innenstadt freien Lauf. Als er an zwei parkenden Autos vorbei lief, trat er grundlos die Außenspiegel ab und warf eine Mülltonne um. Was der Störenfried nicht wusste, ein Polizeibeamter wurde in seiner Freizeit Zeuge des Vorfalls. Dieser sprach den Randalierer an, welcher daraufhin die Flucht ergriff. Der Polizist verständigte seine Kollegen. Mit mehreren Streifenwagen wurde nach dem Täter gefahndet. Bereits nach kurzer Zeit konnte der 23-jährige Täter gestellt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (JN)

