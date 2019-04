Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hecke abgebrannt

Sömmerda (ots)

Am Montagvormittag löste der Eigentümer eines Grundstücks in der Sömmerdaer Klingersiedlung einen Feuerwehreinsatz aus, nachdem er mit einem Gasbrenner Unkraut in seinem Garten beseitigen wollte und die Flammen aufgrund er trockenen Witterung auf seine Hecke übergriffen. Dank des schnellen Eingreifens der Nachbarn konnte Schlimmeres verhindert werden und es entstand nur ein verhältnismäßig geringer Sachschaden an der Garagenwand des Gärtners. Die Polizei prüft nun, in wie weit sich der Mann auch strafrechtlich verantworten muss. (TS)

