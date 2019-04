Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ausgeuferter Streit beim Osterfeuer - Gebesee (20.04.19)

Erfurt (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten ein 47 jähriger, ein 28 jähriger und ein 52 jähriger am 20.04.19 (Samstag) gegen 22:10 Uhr beim Osterfeuer in Gebesee in Streit. In Folge des Streits wurde der 47 jährige durch den 28 jährigen und 52 jährigen geschlagen und mit Tritten traktiert. Auf Grund der massiven Einwirkungen musste der schwerverletzte 47 jährige durch einen hinzubeorderten Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus abtransportiert werden.

Gegen den 28 jährigen und den 52 jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (FS)

