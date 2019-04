Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallflucht Elxleben - Zeugen gesucht (20.04.19)

Erfurt (ots)

In der Nacht vom 19.04.19 (Freitag), 18:20 Uhr zum 20.04.19 (Samstag) 06:00 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug auf bislang ungeklärte Art und Weise einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in Elxleben, in der Straße "Zum Sportplatz" abgestellten Pkw Ford. Am weißen Pkw Ford KA entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. In der weiteren Folge verließ der unbekannte Fahrzeugführer pflichtwidrig die Unfallstelle. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten. (FS)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

