Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ostern hinter schwedischen Gardinen

Erfurt (ots)

Am Ostersonntag kam es in den Morgenstunden zu einer Auseinandersetzung in einer Bar in der Nähe des Erfurter Hauptbahnhofs. Ein 44-jähriger polizeibekannter Mann begab sich trotz Hausverbots in die Lokalität. Als ihn die 28-jährige Bardame darauf hinwies, geriet der Mann in Rage. Er versuchte in der Folge, die Mitarbeiterin mit einem Aschenbecher zu schlagen. Nur durch das Einschreiten eines anwesenden Zeugen konnte der Täter an der Ausführung des Schlages gehindert werden. Der 44-Jährige wurde anschließend durch die hinzugerufenen Polizeibeamten im Nahbereich festgestellt. Eine Prüfung ergab, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Dem nicht genug stellte sich bei den weiteren Ermittlungen heraus, dass auch gegen den 38-jährigen Zeugen ein Haftbefehl vorlag. Beide Männer wurden im Anschluss verschiedenen thüringischen Justizvollzugsanstalten zugeführt, der 44-Jährige erhielt eine Anzeige. (NJ)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell