Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verunfallter Radfahrer - Erfurt, 20.04.2019

Erfurt (ots)

Ein betrunkener Radfahrer konnte sich in der Nacht zum Ostersamstag tatsächlich auf seinen Schutzengel verlassen - der Unfall hätte um einiges schlimmer ausgehen können. Der 28-Jährige war mit seinen Begleitern mit Fahrrädern auf dem Heimweg aus dem Garten oberhalb des Ortsteils Marbach, nachdem man dort einige alkoholische Getränke konsumierte. Auf der gut abschüssigen Straße Richtung Innenstadt kam der Mann vor den Augen seiner Freunde auf den rechten Randstreifen der Fahrbahn und folglich zu Fall. Die hohe Geschwindigkeit und das Nichttragen eines Fahrradhelmes führten letztlich zu Verletzungen am Kopf und an den Händen. Im Rahmen der anschließenden notärztlichen Behandlung wurde bei dem Verletzten ein Atemalkoholwert von 1,84 Promille gemessen, was auch eine Blutentnahme notwendig machte. Neben den körperlichen Schmerzen nach der Ausnüchterung, sieht sich der Radfahrer nun auch einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegenüber. (CF)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell