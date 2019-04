Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfallflucht

Sömmerda (ots)

Gestern, am 19.04.2019 gegen 18:20 Uhr, wurde ein weißer Ford Ka, Dienstwagen der Diakonie in 99189 Elxleben, Zum Sportplatz 1, ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt. Am heutigen 20.04.2019 gegen 06:30 Uhr stellte der Ehemann der Nutzerin des Ka einen erheblichen Sachschaden am PKW fest. Die linke Front, Stoßstange und forderer Kotflügel waren stark eingedellt. Sowohl die Nutzerin des Fahrzeuges, als auch Anwohner in der Nachbarschaft hatten das Unfallgeschehen nicht bemerkt. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an unten aufgeführte Adresse.(TC)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

