Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto wiedergefunden

Erfurt (ots)

Am Karsamstag, gegen 08:00 Uhr, meldete eine 52- jährige Frau der Polizei aufgeregt den Diebstahl ihres Fahrzeuges. Die Erfurterin war sich sicher, ihren Kleinwagen in der Moskauer Straße in Erfurt abgestellt zu haben. Sofort wurden Polizeibeamte entsendet, musste doch von einer Entwendung des Peugeot ausgegangen werden. Etwa fünf Minuten später, noch bevor die Beamten mit der Suche beginnen konnten, meldete sich die Frau erneut beim Polizeinotruf. Nun jedoch, um Entwarnung zu geben. Sie hatte ihr Fahrzeug nur wenige hundert Meter weiter wiedergefunden.(RF)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell