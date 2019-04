Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Medikamenteneinfluss gefahren

Erfurt- Dichterviertel (ots)

Am Freitagvormittag informierte ein Mitarbeiter der Tankstelle in der Arnstädter Straße die Polizei über eine Dame, die nach Alkohol gerochen und von der Tankstelle in Richtung Steigerwald losgefahren sein soll. Umgehend wurde sowohl eine Streifenbesatzung in die mitgeteilte Fahrtrichtung der Dame und eine zu ihrer Wohnanschrift geschickt; der Anrufer hatte auch das Kennzeichen des Fahrzeugs durchgegeben. Kurze Zeit später rief der Mitteiler erneut an und meldete, dass die Dame wieder an der Tankstelle vorbei und zurück Richtung Innenstadt gefahren sei. In der Pförtchenstraße konnte das Fahrzeug schließlich aufgenommen und nach einigem Hin und Her im Dalbergsweg angehalten werden. Recht schnell wurde den Beamten klar, dass mit der 50jährigen Fahrerin etwas nicht stimmte. Zwar ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,00 Promille, dennoch war sie wackelig auf den Beinen und zeigte weitere Ausfallerscheinungen. Nach eigenen Angaben hatte sie Medikamente genommen, welche die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigten. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihr Führerschein sichergestellt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Ein positiver Nebeneffekt für die Beamten: Die Dame führte einen Hund im Auto mit, welcher während der Maßnahmen auf der Dienststelle mit Streicheleinheiten versorgt wurde. (MC)

