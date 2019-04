Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer unter Alkhol (Sömmerda, 18.04.19)

Erfurt (ots)

Am Donnerstagabend (18.04.19), um 21:10 Uhr wurde der 68 jährige Führer eines unbeleuchteten Fahrrades in der Mainzer Straße in Sömmerda gestoppt. Ein im Rahmen der Verkehrskontrolle durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte bei dem 68 jährigen Fahrradfahrer einen Wert von 2,17 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Einleitung eines Verfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (FS)

