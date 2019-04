Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Spielautomat aufgebrochen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch hatten es Einbrecher auf einen Spielautomaten abgesehen. Dieser befand sich in einer Gastwirtschaft in der Thälmannstraße von Erfurt. Um an den Automaten zu gelangen, wurde zunächst ein Fenster aufgehebelt. Die unbekannte Person brach den Spielautomaten auf. Dabei wurde ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Ob aus dem Automaten Geld gestohlen wurde, wird gegenwärtig noch geprüft. (JN)

