Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: An Brandschutztür gescheitert

Erfurt (ots)

Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Michaelisstraße von Erfurt riefen Mittwochmorgen die Polizei. Ein Einbrecher hatte offensichtlich versucht, in den Keller des Hauses einzubrechen. Tatsächlich musste der Dieb viel Energie aufgebracht haben, um in den Kellerbereich zu gelangen. Die unbekannte Person hatte versucht, die Brandschutztür aufzuhebeln und Türbolzen zu entfernen. Dabei richtete er einen beträchtlichen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro an. Die Tür hielt dem Einbrecher aber stand, so dass dieser unverrichteter Dinge von Dannen ziehen musste. (JN)

