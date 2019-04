Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verletzter Radfahrer

Landkreis Sömmerda/Elxleben (ots)

Aufgrund eines Vorfahrtfehlers wurde am Mittwochnachmittag, gegen 17:00 Uhr, ein 23-Jähriger leicht verletzt. Der junge Mann fuhr mit seinem Fahrrad in Elxleben auf der Gerhart-Hauptmann-Straße. An der Kreuzung zur Thomas-Müntzer-Straße missachtete er die Vorfahrt eines Kia-Fahrers. Der 61-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Erfurter Krankenhaus gebracht. Zur Höhe des Sachschadens können bislang keine Angaben gemacht werden. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell