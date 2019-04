Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallflucht mit Folgen

Sömmerda (ots)

Ein Zeuge beobachtete Mittwochmittag in Sömmerda auf einem Parkplatz hinter der Marktpassage einen Opel Vectra. Dieser stieß beim Ausparken gegen einen Transporter. Statt den Unfall zu melden, setzte der Opel-Fahrer seine Fahrt fort. Der aufmerksame 37-jährige Zeuge notierte sich das Kennzeichen des flüchtigen Autos und verständigte die Polizei. Diese stattete dem Besitzer des Opels einen Hausbesuch ab. An der Wohnung trafen die Beamten auf die 21-jährige Halterin des Wagens. Sie räumte ein, den Unfall verursacht zu haben und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Als die Beamten die Unfallschäden am Auto begutachten wollten stellte sich heraus, dass der 23-jährige Freund der Frau mit den Auto unterwegs war. Auch er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen beide wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell