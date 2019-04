Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb bedient sich an Hoteltresen

Erfurt (ots)

Ein unbekannter Mann nutzte in der Nacht zum Donnerstag, gegen 02:30 Uhr, einen günstigen Moment aus, um sich am Tresen eines Hotels in der Erfurter Innenstadt zu bedienen. Der Portier befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Bereich des Hotels. Der Dieb hantierte an einer Schublade und wurde dabei schnell fündig. Aus einer Kasse stahl er etwa 1000 Euro Bargeld. Als der Portier ihn bemerkte und ansprach, flüchtete der Mann in Richtung Theaterplatz. Der Täter war etwa 180 - 185 cm groß und war augenscheinlich 30 Jahre alt. Er trug einen Schal, eine graue Mütze und schwarze Kleidung. Die Erfurter Polizei sucht Zeugen, die im Bereich des Theaterplatzes einen solchen Mann wahrgenommen haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell