Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Linienbus

Erfurt (ots)

In Erfurt hat sich am Dienstagmittag ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus ereignet. Ein 81-jähriger Renault-Fahrer beachtete nicht, dass ein Liniienbus Vorfahrt hatte, der von der Stauffenbergallee kommend in die Thälmannstraße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Bus war zu dem Zeitpunkt mit ca. 30 Fahrgästen besetzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (CD

