Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrer unter Alkohol

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein 52-jähriger VW-Fahrer rollte am Dienstagmittag bei Weißensee in eine Verkehrskontrolle. Bei der Anhaltung stellten die Polizisten fest, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Test mit dem Alkoholmessgerät zeigte über ein Promille an. Die Autoschlüssel und seinen Führerschein musste er an die Polizisten aushändigen. Im Krankenhaus wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde gegen den Mann eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. (CD)

