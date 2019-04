Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gartenlaubeneinbruch am Petersberg

Erfurt (ots)

Ein Gartenbesitzer hat am Dienstagnachmittag feststellen müssen, dass in sein Gartenhaus in der Gutenbergstraße eingebrochen wurde. Neben der beschädigten Gartentür war das Gartenhaus völlig durchwühlt. Die Täter waren offensichtlich an vielerlei interessiert. Sie entwendeten zwei Fernseher, Werkzeug, Solarlampen, Bettwäsche und einen Bollerwagen. Der Beutewert wird auf fast 2.000 Euro geschätzt. (CD)

