Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autoscheiben eingeschlagen

Erfurt (ots)

Erschrocken war eine Frau, als sie am Dienstagmorgen vor einem Kindergarten in Kühnhausen zwei Autos mit eingeschlagenen Seitenscheiben stehen sah. Sie rief bei der Polizei an und teilte den Fall den Beamten mit. Vor Ort angekommen, stellten die Polizisten noch ein drittes Auto mit gleichem Schaden fest. Sie ermittelten die Autobesitzer und teilten den Geschädigten den Schaden mit. Der Gesamtschaden wird auf 700 Euro geschätzt. Vermutlich wurde aus den Autos nichts gestohlen. (CD)

