Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Dönerimbiss

Erfurt (ots)

Am Erfurter Wiesenhügel wurde in der Nacht zum Dienstag in einen Dönerimbiss eingebrochen. Die Täter verschafften sich den Zutritt durch ein Fenster und brachen in dem Imbiss zwei Spielautomaten auf. Weiterhin bedienten sich die Einbrecher an der Kasse und verschwanden mit mehreren hundert Euro Bargeld. Eine Zeugin bemerkte am Morgen das offen stehende Fenster und informierte die Polizei. Der Einbruch blieb bis zu diesem Zeitpunkt noch unbemerkt. (CD)

