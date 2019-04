Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrollen im Landkreis

Sömmerda (ots)

Die Unfallzahlen aus dem vergangenen Jahr nahmen die Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda am Montag zum Anlass, zwei Verkehrskontrollen im Landkreis Sömmerda durchzuführen. Innerhalb nur kurzer Zeit wurden bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Schloßvippach 18 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Das schnellste Auto war ein Audi, dessen Fahrerin mit 81 km/h durch die Messstelle fuhr, obwohl nur 50 km/h erlaubt waren. Neben den Geschwindigkeitsverstößen ahndeten die Beamten noch 21 weitere Verstöße, u.a. wegen Handybenutzung und dem Verstoß gegen die Gurtpflicht. Auch in Straußfurt wurde am Vormittag eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Registriert wurden insgesamt drei Verstöße, wobei zwei Fahrzeuge Mängel aufwiesen, so dass die Fahrzeugführer Mängelscheine ausgestellt bekamen. (CD)

