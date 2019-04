Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneut Wildunfälle im Landkreis

Landkreis Sömmerda (ots)

Erneut haben sich im Landkreis Sömmerda Wildunfälle zugetragen. Die Polizeiinspektion Sömmerda registrierte innerhalb weniger Stunden insgesamt fünf Wildunfälle. Bis auf einen Fuchs, waren es Rehe, die in der Dunkelheit vor die Autos liefen. Die Fahrzeugführer blieben bei den Unfällen unverletzt, allerdings entstand an ihren Fahrzeugen Sachschaden. In zwei Fällen musste ein Jagdpächter an die Unfallstelle gerufen werden, um die verletzten Rehe von ihrem Leid zu erlösen. (CD)

