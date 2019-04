Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zufallsfund

Erfurt (ots)

Einen Zufallsfund machten Polizeibeamte am Montagabend in einer Erfurter Wohnung. Die Beamten wurden unterstützend im Rahmen einer Amtshilfe zu der Wohnung gerufen, weil der Führerschein des 33-jährigen Bewohners beschlagnahmt werden sollte. Noch während die Beamten an seiner Wohnungstür klingelten, kam der gesuchte Mann nach Hause. Als er erfuhr, weshalb die Beamten ihm Besuch abstatteten, versuchte er erfolglos zu flüchten. Gegen den 33-Jährigen lag nämlich auch ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Erlangen vor. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stießen die Beamten zwar nicht auf den gesuchten Führerschein, dafür aber auf Munition eines G36. Der Besitz solcher Munition stellt einen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz dar. Weiterhin wurden geringe Mengen Drogen in seiner Wohnung aufgefunden. Der Mann hatte Glück, dass Bekannte für ihn die Geldstrafe von mehreren hundert Euro aufbringen konnten, so dass er nicht hinter Gitter musste. Die aufgefundenen Patronen und Drogen wurden beschlagnahmt. (CD)

