Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertige Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots)

Der Diebstahl zweier hochwertiger Fahrräder wurde am Montag der Polizei in Erfurt angezeigt. In beiden Fällen gelangten die Diebe unbemerkt in die Keller der beiden Mehrfamilienhäuser in der Heinrichstraße und Günterstraße. Sie brachen die Türschlösser auf, um an die Fahrräder im Gesamtwert von fast 4.000 Euro zu gelangen. (CD)

