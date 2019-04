Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vom Bordstein abgerutscht

Erfurt (ots)

Auf der Alfred-Hess-Straße ereignete sich am Montagvormittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Lkw. Der Lkw parkte wegen Baumaßnahmen auf der Straße. Die 61-jährige Fahrerin des Kleintransporters versuchte an dem Lkw vorbeizukommen und fuhr dazu über den Bordstein. Dabei rutschte der Reifen vom Bordstein ab, so dass der Iveco-Transporter seitlich gegen den Lkw stieß. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. (CD)

