Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkohol mit Folgen

Erfurt (ots)

Ein Autofahrer hatte sich am Montagabend in Erfurt nicht mehr unter Kontrolle. Er brauchte beim Einparken so viel Platz, dass er vor der Parklücke mit seinem Auto weit ausholte. Dabei fuhr er beinahe einer jungen Frau über die Füße. Als ob das noch nicht genug gewesen wäre, fuhr er noch gegen ein geparktes Auto. Danach stieg er aus und lief von der Unfallstelle weg. Passanten bemerkten, dass der Mann betrunken war und versuchten ihn aufzuhalten. Der 23-Jährige stand stark unter Alkoholeinfluss und wehrte sich sehr heftig gegenüber den Polizisten. Ein Alkoholtest war deshalb nicht möglich. Er musste sich schließlich der Blutentnahme unterziehen und seine Autoschlüssel an die Polizisten aushändigen. (CD)

