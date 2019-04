Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Straftaten im ehemaligen TA-Hochhaus: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Am Montag kam es in den frühen Abendstunden im leerstehenden "Thüringer-Allgemeine-Hochhaus" im Juri-Gagarin-Ring zu mehreren Straftaten, die Passanten und Anwohner aufschrecken ließen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich drei Personen Zugang zu der Bauruine in der Innenstadt. Von den obersten Stockwerken des Gebäudes aus warfen ein 15-Jähriger, ein 18-Jähriger und ein derzeitig noch Unbekannter Steine in Richtung des Juri-Gagarin-Rings und der Weißfrauengasse. Ein Fahrzeug, welches zu dem Zeitpunkt den Juri-Gagarin-Ring befuhr, konnte einem Stein glücklicherweise noch ausweichen. Hierbei wurde in der Folge ein Fahrzeugführer eines BMW Mini gefährdet, welcher eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um eine Kollision zu vermeiden.

Bei der sich anschließenden Anzeigenaufnahme vor Ort konnten Zeugen zwei der Täter identifizieren, welche zwischenzeitlich als "Schaulustige" zum Tatort zurückgekehrt waren. Gegen diese wurden durch die Polizei Anzeigen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch erstattet.

Die Thüringer Polizei bittet nun Zeugen, die durch heruntergeworfene Gegenstände gefährdet oder sogar verletzt wurden, sich unter Nennung des Aktenzeichens ST/0099371/2019 beim Inspektionsdienst Erfurt-Nord zu melden. Gesucht wird insbesondere der Fahrzeugführer, welcher einem herabfallenden Stein ausweichen konnte. (NJ)

