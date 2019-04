LPI-EF: Autofahrer hatte über 2,4 Promille

Landespolizeiinspektion Erfurt

Völlig betrunken fuhr ein Autofahrer am Freitagnachmittag auf der Straße zwischen Arnstadt und Waltersleben. Dementsprechend war auch seine Fahrweise, die er an den Tag legte. Er konnte mit dem Toyota kaum die Fahrspur halten und geriet mehrmals auf die Gegenfahrbahn, so dass entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen und ausweichen mussten. Ein Autofahrer handelte kurzentschlossen und hielt den Toyota-Fahrer an der Alten Chaussee an. Er informierte auch die Polizei. Der Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizisten. Das Messgerät zeigte bei dem 34-jährigen Fahrer über 2,4 Promille an. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst. Außerdem erhielt er eine Anzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr. (CD)

