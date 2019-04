Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vandalen im Parkhaus

Erfurt (ots)

Am Samstagabend haben unbekannte Täter mutwillig zehn Lampen in einem Parkhaus am Hirschlachufer zerstört. Zeugen beobachteten gegen 19:20 Uhr die vier randalierenden Täter in dem Treppenhaus. Sie konnten noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten in unbekannte Richtung flüchten. Der Schaden an der Beleuchtung wird auf 1.500 Euro geschätzt. Wer kann Hinweise zu den Tätern und deren Aufenthalt geben? Hinweise bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 98293 an den Inspektionsdienst Nord, Tel. 0361/7840-0. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell