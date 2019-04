Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reichlich über zwei Promille

Sömmerda (ots)

Über zwei Promille Alkohol in der Atemluft zeigte das Messergebnis am frühen Sonntagmorgen bei einem 47-jährigen Autofahrer an, der von Polizeibeamten in der Nähe von Schloßvippach angehalten wurde. Er musste den Beamten zur Blutentnahme in das Krankenhaus folgen und seinen Führerschein in Verwahrung geben. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. (CD)

