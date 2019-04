Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beutezug frühzeitig vereitelt

Erfurt- Süd (ots)

In den frühen Morgenstunden des 14.04.2019, gegen 02:15 Uhr, konnten Beamte der Bereitschaftspolizei in der Erfurter Löberstraße einen jungen Mann beobachten, welcher sich augenscheinlich an einem angeschlossenen Fahrrad zu schaffen machte. Bei Erblicken des Einsatzfahrzeuges entfernte sich der 30jährige Erfurter zügig von seinem Objekt der Begierde, konnte jedoch durch die Kollegen gestellt werden. Die Kontrolle der Person erbrachte, dass dieser bereits einschlägig in Erscheinung getreten ist. Zudem stand er unter dem Einfluss von Methamphetamin und führte noch weiteres umfangreiches Einbruchswerkzeug mit sich. Eine Prüfung des Fahrrades ergab, dass durch den Mann versucht wurde, das Fahrradschloss aufzuhebeln. Da der Herr auch nicht im Besitz eines festen Wohnsitzes ist, wurde durch den Bereitschaftsstaatsanwalt die vorläufige Festnahme und die Durchführung eines sogenannten Beschleunigten Verfahrens verfügt. Bereits zur Mittagszeit wurde der Dieb dem Haftrichter vorgeführt. Scheinbar war ihm der Ernst der Lage nicht bewusst, denn er beleidigte sowohl die verfahrensführende Richterin, als auch Staatsanwalt und die Polizeibeamten, u.a. durch Zeigen des Mittelfingers und verhielt sich zudem sehr aggressiv. Letztlich wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und ein Hauptverhandlungstermin in der KW16 terminiert. Der Erfurter wurde in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt überstellt, wobei er sich ebenfalls renitent verhielt und entsprechend fixiert werden musste. (MF)

