Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe auf Baustelle

Tunzenhausen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein unbewohntes Wohnhaus, welches in Kürze bezogen werden soll, in Tunzenhausen ein. Nachdem die Täter ein Fenster einschlugen, entwendeten sie Elektrotechnik im Wert von 1200,- EUR. Der entstandene Sachschaden wird auf 500,- EUR beziffert. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, teilt dies bitte der Polizei Sömmerda unter 03634-3360 mit. (FR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell