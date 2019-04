Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Dönerladen

Erfurt (ots)

Samstagmorgen zwischen 02:00 Uhr und 08:30 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in einen Dönerladen im Erfurter Norden ein. Hierzu hebelten sie die Eingangstür auf und durchsuchten dann den gesamten Innenraum. Dabei nahmen sie gleich eine ganze Wagenladung an Beutegut im Gesamtwert von über 2000 EUR mit. Darunter befanden sich 10 Kästen mit alkoholfreien Getränken, ein kompletter Zigarettenautomat samt Inhalt, eine Fritteuse, Bargeld in beträchtlicher Höhe aus den Tageseinnahmen sowie aus einem aufgebrochenen Spielautomaten. Aufgrund der Menge des Beuteguts muss davon ausgegangen werden, dass der oder die Täter mit einem Pkw oder Transporter vor Ort waren. Zeugen, die im Bereich Ilversgehofen zur Tatzeit einen verdächtigen Pkw gesehen haben, melden sich bitte bei der Erfurter Polizei. (TL)

